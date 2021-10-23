Умер Юрий Гурецкий, гендиректор спорткомплекса «Олимпийский»

Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 22 октября, от осложнений после перенесенного коронавируса на 50-м году жизни умер Юрий Гурецкий, генеральный директор столичного спортивного комплекса «Олимпийский». О его смерти с прискорбием сообщает группа компаний «Киевская площадь» на своем сайте.

В сообщении отмечается, что Юрий Борисович «был талантливым и внимательным руководителем, чутким и надежным товарищем, настоящим другом для многих сотрудников». Коллеги Гурецкого говорят, что «он обладал исключительным умением поддерживать хорошую атмосферу в коллективе, был редким профессионалом своего дела и достойным человеком».

«Руководство и коллектив группы компаний «Киевская площадь» выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Борисовича в связи с утратой и разделяют скорбь вместе с ними», - говорится в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 20 октября, ушел из жизни российский радио- и телеведущий Дмитрий Казнин, ему было всего 47 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, рак кишечника.