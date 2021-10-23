Facebook обвинила украинца в краже личных данных 178 млн пользователей

Facebook обвинила украинца в краже личных данных 178 миллионов пользователей своей соцсети Фото: REUTERS

Американская компания Facebook подала в суд Калифорнии иск против гражданина Украины Александра Солонченко, обвинив его в краже личных данных 178 миллионов пользователей своей соцсети.

По версии специалистов Facebook, украинец под псевдонимом Solomame с помощью специального программного обеспечения получил доступ к идентификационным данным аккаунтов и телефонным номерам пользователей, причем собирал он их с января 2018 года по сентябрь 2019-го, а в мае 2021 года продал украденную информацию на хакерском сайте. До этого, как утверждают в компании, Солонченко якобы разместил в интернете данные 10 миллионов клиентов украинского ПриватБанка и некой французской аналитической фирмы.

Руководство Facebook требует, чтобы калифорнийский суд обязал украинца возместить компании ущерб и запретить ему пользоваться социальной сетью, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда по северному округу штата Калифорния.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале октября сообщалось, что личные данные более 1,5 миллиардов пользователей социальной сети Facebook оказались в руках хакеров и могут быть проданы за крупную сумму.