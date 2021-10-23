FT: Минобороны Британии направило секретный «антиигиловский» отдел на борьбу с Россией и Китаем

Financial Times: Секретный «банковский» отдел министерства обороны Великобритании направил свои усилия на борьбу с Россией и Китаем Фото: REUTERS

Министерство обороны Великобритании направило работу своего секретного «банковского» отдела, созданного шесть лет назад для борьбы с коммерческой активностью ИГ* в Сирии и Ираке, на противодействие России и Китаю, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники в британском ведомстве.

Издание отмечает, что когда формировали это «антиигиловское» подразделение, его укомплектовали бывшими банкирами и финансистами, специализирующихся на сырьевом рынке и международных потоках капитала. Задача экспертов состояла в том, чтобы ограничить доступ ИГИЛ* к финансам и тем самым ослабить террористов.

В частности, в статье говорится, что «спрос на специалистов отдела растет, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют «серую зону» между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей».

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что Россия является для Соединенного Королевства «серьезной угрозой», а Китай – «хроническим системным вызовом».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.