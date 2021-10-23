США заявили о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»* в Сирии Фото: REUTERS

В пятницу, 22 октября, американский беспилотник MQ-9 ликвидировал одного из главарей «Аль-Каиды»* в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США.

«При авиаударе США в северо-западной части Сирии сегодня был убит высокопоставленный главарь «Аль-Каиды» Абдул Хамид Аль-Матар», - говорится в заявлении CENTCOM.

Отмечается, что «Аль-Каида»* по-прежнему представляет опасность для Соединенных Штатов и их союзников. Группировка, по версии Вашингтона, «использует Сирию в качестве убежища, чтобы восстановиться, координировать действия со своими ячейками, а также для планирования операций за пределами страны», а ликвидация одного из ее главарей осложнит «планирование и осуществление терактов».

В командовании добавили, что у американцев «нет информации о гибели мирных жителей в результате удара», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 октября не менее пяти беспилотников атаковали военную базу возглавляемой Америкой западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США оставляют за собой право на ответный удар.

*«Аль-Каида» – запрещенная в России террористическая организация.