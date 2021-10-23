Эксперты предупредили продавцов подержанных iPhone о мошеннической схеме

Россияне, которые продают свой старый iPhone, могут столкнуться с распространенной схемой мошенничества Фото: REUTERS

Россияне, которые продают свой старый iPhone, могут столкнуться с распространенной схемой мошенничества. Особенно это актуально в период выхода новых моделей Apple. Об этом предупредили в пресс-службе компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

«Жертва-продавец размещает объявление о продаже iPhone. Через мессенджер с ней связывается покупатель-мошенник, который сразу выражает готовность приобрести телефон. «Покупатель» соглашается на цену, но просит жертву проверить работоспособность сервиса iCloud. Для этого он передает жертве логин и пароль от своего Apple ID. Эта схема не новая и часто используется злоумышленниками», - сказал директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что главное отличие такой схемы – обратный механизм: «Если обычно мошенник взламывает личный аккаунт пользователя, то здесь сам злоумышленник-покупатель отправляет жертве-продавцу данные своего Apple ID, через который и происходит блокировка».

При этом мошеннику даже не нужно брать устройство в руки, он может дистанционно вывести любое сообщение на экран смартфона продавца. Обычно злоумышленники сообщают своей жертве, что его айфон заблокирован, все резервные копии стерты, предлагают им написать. Потом присылают номер электронного кошелька, куда нужно перевести деньги, причем размер запрашиваемой суммы может составлять от нескольких тысяч рублей до полной стоимости устройства. Однако перевод выкупа не гарантирует, что iPhone разблокируют.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, эксперты советуют быть внимательными, не поддаваться на провокации потенциального покупателя и не заходить под чужими Apple ID. От продавца требуется только предоставить отвязанный от аккаунта телефон – после того, как новый владелец за него заплатил, а в свой Apple ID покупатель войдет сам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, мошенники продолжают придумывать все новые схемы, с помощью которых они обманывают доверчивых граждан и воруют деньги россиян. Чаще всего преступники подстерегают потенциальных жертв в виртуальном пространстве: находят в социальных сетях, пишут по электронной почте или звонят по мобильному телефону.

Каждый шестой россиянин (16%) хотя бы один раз в своей жизни становился жертвой телефонных мошенников, а каждый девятый при этом потерял имущество или деньги. «КП» рассказывает, как защититься от тех, кто хочет получить доступ к нашим персональным данным и банковским счетам.