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Экономика23 октября 2021 4:31

«Газпром» намерен накопить рекордный объем газа в подземных хранилищах

Российский холдинг выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубометров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Газпром» выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубометров

«Газпром» выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубометров

Фото: REUTERS

Российский холдинг «Газпром» намерен накопить рекордный объем запасов «голубого топлива» в подземных хранилищах газа (ПХГ), чтобы восполнить отобранный минувшей зимой и создать оперативный резерв в 72,638 миллиарда кубометров – как для нужд России, так и для поставок зарубежным потребителям. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень – 847,9 миллиона кубических метров», - говорится в сообщении холдинга.

В «Газпроме» отметили, что «компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи – обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям».

«В условиях текущего устойчиво высокого спроса на газ «Газпром», как и прежде, выполняет контрактные обязательства», - подчеркнули в холдинге.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне польский премьер Матеуш Моравецкий призвал Европейскую комиссию провести в отношении «Газпрома» расследование из-за нынешнего энергетического кризиса в Европе.

Между тем, в тот же день, 22 октября, российская компания сообщила, что обеспечит надежность поставок газа как отечественным потребителям, так и зарубежным, а за последние 9,5 месяцев «Газпром» увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья более чем на 13%. В компании неоднократно подчеркивали, что все законтрактованные обязательства исполняются в полном объеме.

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