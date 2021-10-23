WSJ: В США начали новое расследование вывода войск из Афганистана

В США начали новое расследование вывода американских войск и вывоза беженцев из Афганистана Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах начали новое расследование вывода войск из Афганистана, причем заниматься этим будут сразу несколько ведомств, сообщает газета Wall Street Journal. По данным издания, проверки будут проводить инспекторы Пентагона, госдепартамента, министерства внутренней безопасности (МВБ), американского Агентства по международному развитию и даже Минздрава (департамента здравоохранения и социальных служб).

Специалисты из различных ведомств также намерены выяснить все обстоятельства вывоза дипломатического персонала и закрытия американского посольства в Кабуле, а также эвакуации афганских беженцев. Отмечается, что координировать эту работу будет специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана Джон Сопко, а сам он должен отчитываться перед конгрессом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший глава Белого дома Дональд Трамп ранее призывал конгресс провести расследование «провального вывода» американских войск из Афганистана. По его мнению, это необходимо, чтобы «понять, что пошло не так, почему погибло столько военных, и почему в распоряжении талибов (членов радикального движения «Талибан», запрещенной в России террористической организации) оказалось столько средств в виде оружия и военного оборудования».

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