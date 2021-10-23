Что произошло в ночь на 23 октября

«КП» – о последних новостях на утро 23 октября 2021 года Фото: Анастасия ОСИПОВА

Главные новости к утру 23 октября. Центробанк в шестой раз подряд повысил ключевую ставку. Она достигла 7,5% годовых. Причем ЦБ сильно ускорил темпы повышения. К примеру, в прошлый раз ставка выросла лишь на четверть процентного пункта. С чем связан такой резкий рост, как это отразится на наших кошельках, и самое главное — сможет ли ЦБ остановить бешеный рост цен, разбирается обозреватель отдела экономики «КП» Евгений Беляков.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский проявил чудеса пиара и изобретательности. Он заявил агентству Bloomberg, что готов дать всем желающим скидку в 50% на прокачку газа через Украину сверх законтрактованных объемов. В том числе и «Газпрому». Все, разумеется, сразу поняли, что именно «Газпрому» это щедрое предложение и было адресовано, и никому другому. Больше никто газ через Украину не прокачивает. Сайт kp.ru пытается понять: это хитрый ход, чтоб отдалить запуск «Северного потока – 2» или расчет на воровство из трубы?

Ранее стало известно, что к концу октября — началу ноября поднимутся цены на колбасу, сосиски, полуфабрикаты и другие мясные изделия. Эксперт в беседе с «КП» растолковал, почему продукты из мяса станут дороже.