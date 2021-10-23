Роспотребнадзор прогнозирует снижение заболеваемости коронавирусом в России к концу 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусом в России, вероятнее всего, снизится к концу этого года, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«К концу года цифры будут более спокойными», – сообщила специалист в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России выявили рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией - 37 131 человек. Кроме того, 22 октября 2021 от COVID-19 в стране умерли 1 064 пациента - это максимум с начала пандемии.

Напомним, на этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. Как отметил глава государства, в стране складывается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, темпы заболевания растут. Он подчеркнул, что в стране нельзя допустить ситуации, когда люди не могут попасть в больницу по нескольку часов и суток. Также Путин призвал нарастить объемы тестирования на коронавирус, параллельно совершенствуя тестовые системы.