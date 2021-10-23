Администрация Байдена в декабре 2021 намерена раскрыть новые сведения об убийстве Кеннеди

Администрация Байдена намерена раскрыть новые сведения об убийстве Кеннеди Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов намерены опубликовать новые материалы об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. В администрации американского лидера Джо Байдена заявили, что все данные об убийстве было предписано постепенно раскрыть Конгрессом США в 1992 году.

Часть новых сведений будет опубликована 15 декабря 2021 – это те материалы, обнародование которых не нанесет ущерб Минобороны, разведывательным службам и внешней политике Соединенных Штатов. Данные не вызвали возражений и американских властей, говорится на сайте Белого дома.

Публикация второй части материалов об убийстве Кеннеди пока отложена. При этом отмечается, что ведомства имеют право возразить против обнародования каких-то материалов, которые планировалось представить общественности после 15 декабря 2021.

Напомним, Джон Кеннеди был смертельно ранен в голову 22 ноября 1963 года в Далласе на глазах у многочисленной публики, которая приветствовала президентский кортеж. Политик находился на заднем сидении лимузина справа от своей жены Жаклин, крыши на лимузине не было.

Как показало расследование так называемой «Комиссии Уоррена», которую возглавлял Эрл Уоррен – в то время председатель Верховного суда США, – стрелял Ли Харви Освальд. Выстрел был произведен из окна 6-го этажа здания школьного книгохранилища, в котором он тогда работал.