Россиянам напомнили о необходимости заплатить транспортный налог Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Налоговые органы начали рассылать российским автомобилистам письма с расчетом транспортного налога. Таким образом водителям напоминают, что его необходимо оплатить до 1 декабря 2021.

Как рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев, в расчетках указана окончательная сумма налога, следовательно, россиянам самим ничего считать не нужно. Автовладельцу необходимо просто перечислить указанную сумму до 1 декабря, в противном случае будут начисляться пени, отметил специалист.

Он напомнил, что водители могут оплатить налог через сайт госуслуг. Письма с расчетом налога поступают им личный кабинет, который можно зарегистрировать на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Как ранее писал сайт kp.ru, владельцам автомобилей, которые не прошли техосмотр по состоянию на 1 января 2021 года, необходимо до 15 декабря заплатить аванс по транспортному налогу.