В горах Индии 11 человек погибли из-за мощного снегопада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Индии 11 человек человек в горах, попав в снежную бурю. Несчастный случай произошел в штате Уттаракханд, когда туристы преодолевали горный перевал Ламкхага.

Группа из 17 человек потерялась еще в понедельник, 18 октября. Нескольким гидам из группы удалось добраться до ближайших домов и сообщить о происшествии, после чего начались поиски пропавших. Во время спасательной операции, в которой были задействованы Военно-воздушные силы Индии, были обнаружены тела 11 человек и двое выживших, передает телеканал NDTV.

В настоящее время поиски остальных членов группы продолжаются. Известно, что все туристы были гражданами Индии.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 несколько изданий сообщили о пропаже трех альпинистов из России в районе горного массива Аннапурна на территории Непала.