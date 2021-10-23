На Украине заявили, что Киев боится возвращать Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти боятся возвращать Крым и Донбасс, потому что боятся реакции их жителей на политику Киева, считает бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.

В эфире телеканала «Наш» он предположил, что население Крыма и Донбасса в случае присоединения непременно проголосует против существующей власти Украины. По его мнению, жители этих регионов поддержат «Оппозиционную платформу – За жизнь». Как отметил Червоненко, Киев пытается строить отношения с жителями Крыма, ДНР и ЛНР с позиции силы, что неприемлемо.

«Крым или Донбасс они не хотят присоединять к Украине. Потому что этот народ проголосует против них – что Порошенко, что Зеленского», – заявил политик.

Как ранее писал сайт kp.ru, внештатный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крым может вернуться в состав Украины всего за пять минут, если соответствующее решение примет президент России Владимир Путин.

Напомним, 16 марта 2014 года прошел референдум о присоединении Крыма к России, на котором более 95% проголосовали за вхождение в состав РФ. Несмотря на жесткое неприятие Украиной, США и других членов НАТО итогов волеизъявления народа Крыма и возвращение его в состав России, а также санкций, которые страны Запада во главе с американцами ввели с весны 2014-го года по отношению к России из-за «аннексии Крыма», интеграция полуострова в состав РФ состоялась.