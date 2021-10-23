Мясников предупредил о риске инфаркта из-за приема противовоспалительных препаратов Фото: Иван ПРОХОРОВ

Нестероидные противовоспалительные препараты могут спровоцировать инфаркт, рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников.

При неправильном употреблении таких лекарств как ибупрофен, диклофенак и индометацин пациент рискует заработать серьезные проблемы с сердцем, поскольку эти препараты могут повысить давление, привести к сосудистым кризам и инфарктам, сообщил медик в эфире телеканала «Россия 1». Людям с сердечной недостаточностью применять эти лекарства категорически нельзя, отметил он.

Мясников предупредил, что нестероидные противовоспалительные препараты являются самыми опасными для сердца из продаваемых без рецепта лекарств. Также среди вредных с точки зрения влияния на сердечно-сосудистую систему препаратов телеведущий назвал базовые лекарства для лечения рака. По его словам, побочные эффекты при их применении проявляются у 70% больных.

Как писал сайт kp.ru, ранее Мясников предупредил об опасности приема таблеток "под язык". При повышенном артериальном давлении это может спровоцировать инфаркт, инсульт и ряд других неприятных последствий, сообщил врач.