Украинцев назвали заложниками газовой политики Зеленского Фото: REUTERS

Неграмотная энергетическая политика украинских властей проводится в ущерб жителям Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Как сказал политик в эфире телеканала «Украина 24», Киев, покупая российский газ в Европе, переплачивает за него значительные суммы, что в конечном счете сказывается на конечном потребителе внутри страны. Разница в цене компенсируется за счет населения, таким образом, украинцы становятся заложниками газовой политики президента Владимира Зеленского, отметил он.

«Кто на этом зарабатывает? Эти деньги попадают в страну-агрессор, как любит говорить наш президент, но она отличается от той, по которой берут европейские страны, в среднем на 50 долларов. Чьи эти 50 долларов? Почему в заложниках вся страна?», – заявил он.

Мураев сообщил, что сейчас в газовых хранилищах Украины не хватает около 4 миллиардов кубометров голубого топлива. По его мнению, прекращение транзита газа из России обернется для страны техногенной катастрофой.

Как писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил «Газпрому» скидку в 50 процентов на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в день.

Тем временем лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что Киев продолжает импортировать российский газ, несмотря на заявления о прекращенеии закупок топлива из РФ.