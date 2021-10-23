Военные корабли России и Китая провели первое совместное патрулирование в Тихом океане Фото: Артем КИЛЬКИН

Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая впервые провели совместное патрулирование в водах Тихого океана, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.

Маневры проходили с 17 по 23 октября 2021 в западной части Тихого океана. Патрулирование проводилось с целью «поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и охрана экономических объектов России и КНР, сообщили в ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе корабли РФ и КНР впервые совершили совместный проход через Сангарский пролив, также называемый Цугару. Он находится между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, соединяет Японское море с Тихим океаном.

В Минобороны Японии подчеркнули, что проход кораблей был осуществлен в соответствии с международными правилами; ни российская, ни китайская стороны не нарушали границы территориальных вод.