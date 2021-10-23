Китайцы согласились с Путиным, что России и КНР не нужен военный альянс Фото: REUTERS

Жители Китая поддержали заявление президента России Владимира Путина в вопросе военного союза между Москвой и Пекином.

В ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер заявил, что в настоящее время нет необходимости создания военно-политического блока РФ и КНР, поскольку отношения двух государств не направлены против третьей стороны. Читатели китайского портала Guancha отреагировали на эти слова, отметив, что связь России и Китая – больше, чем просто союз.

«Союзники – это отношения господина и подчиненного, который связан договором. У Китая и Россия никогда не было таких отношений. Это были равноправные партнеры, их отношения построены на сотрудничестве», – написал пользователь под ником Дахэ.

«Китай и Россия превзошли так называемые союзнические отношения, а Запад глубоко скован концепцией и не может освободиться», – высказал мнение guan.

«Союзник – то, что США называют страной-слугой», – отметил jjdz.

«У нас не союз, а кое-что получше союза – дружба!» – написал читатель с ником «Непьющий бог».

Как писал сайт kp.ru, представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявление президента РФ, заявил, что отношения России и Китая «выше, чем союзнические».