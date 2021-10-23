Меркель призналась, что осознала разногласия с Путиным еще в 2001 году Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель вспомнила о выступлении президента России Владимира Путина в немецком парламенте в 2001 году, признавшись, что еще тогда ощутила разногласия с российским лидером.

«Мне стало ясно еще тогда, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза – это печальное событие, мы же, наоборот, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны и германского и европейского единства», – рассказала канцлер в интервью Suddeutsche Zeitung.

Как заявила Меркель, в то время она и представить не могла, что Путин «аннексирует Крым», а вблизи границ Евросоюза вспыхнет военный конфликт. Кроме того, по мнению политика, роль Германии на международной арене, несмотря на ее сильную экономику, уже не такая значительная, как прежде. Это связано с кардинальным изменением баланса сил, в котором лидирующие позиции теперь занимает Китай, отметила она.

Напомним, в августе 2021 Путин и Меркель провели встречу в Кремле.