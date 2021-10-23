Родственники афганской волейболистки опровергли информацию о ее казне талибами* Фото: Twitter.com

Волейболистка из Афганистана Махджабин Хакими, о казни которой талибами* сообщали на Западе, покончила жизнь самоубийством, рассказали родственники девушки.

По информации Аlt News, Хакими совершила самоубийство в начале августа 2021 еще до прихода «Талибана»* к власти в Афганистане. Родственники спортсменки заявили, что это произошло в доме ее жениха в Кабуле.

Отмечается, что после установления в стране режима талибов* только две волейболистки сумели улететь из Афганистана. Остальные члены женской национальной сборной живут в республике, некоторые их них скрываются от боевиков.

Как писал сайт kp.ru, накануне появилась информация о жестокой казни Махаджабид Хакими. По информации Inside the Games, соответствующую информацию на анонимных условиях распространил тренер волейболистки. Он рассказал, что казнь состоялась еще в начале октября 2021, а одной из ее причин стал массовый отъезд спортсменов из страны после захвата власти талибами*.

*Запрещенная в России террористическая организация