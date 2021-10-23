Умерла Майя Пешкова, журналистка «Эха Москвы»

Умерла журналистка "Эхоа Москвы" Майя Пешкова Фото: Александра Мудрац/TACC

Умерла журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Майя Пешкова. Она скончалась ночью 23 октября в больнице в возрасте 75 лет.

Как передает «Эхо Москвы», журналистка умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Майя Пешкова работала на радиостанции с 1992 года. Под ее авторством выходили такие программы как «Непрошедшее время», «Книжное казино», «Детская площадка», «Титульный лист», «Книги и вокруг». В 2006 году журналистка была награждена серебряной медалью Александра Блока, в 2007 году получила благодарность Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе скончался актер Виктор Евграфов, известный по роли профессора Мориарти в фильме «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Он умер в возрасте 73 лет от последствий коронавируса.