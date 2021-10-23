Бастрыкин поручил разобраться с отказом Черногории выдавать Тельмана Исмаилова Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению вместе с МИД РФ изучить основания отказа в выдаче экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Поручение дано после появления информации о том, что Черногория решила предоставить бизнесмену политическое убежище.

«Следственный комитет России не может согласиться с принятым решением. По версии следствия, Тельман Исмаилов, являясь организатором убийства двух предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева, – совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми разработал план совершения преступления. Исполнителем убийства выступил Мехман Керимов», – сказано на сайте СК.

Как писал сайт kp.ru, предприниматель был задержан 1 октября 2021 в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Москвой. Экс-владелец Черкизовского рынка был заочно арестован еще в 2017 году по обвинению в организации убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино Моторс» Юрия Брылева.

Напомним, суд в Черногории отправил Исмаилова в экстрадиционный изолятор, а Россия направила запрос о выдаче бизнесмена. Позже адвокат предпринимателя сообщил, что он получил политическое убежище в Черногории.