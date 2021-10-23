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Здоровье23 октября 2021 17:29

В Минздраве дали совет по вакцинации больных раком от коронавируса

Академик РАН Андрей Каприн объяснил, когда онкобольным следует прививаться от коронавируса
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Онкобольных посоветовали делать прививку от коронавируса через три месяца после агрессивной терапии

Онкобольных посоветовали делать прививку от коронавируса через три месяца после агрессивной терапии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения России, академик РАН Андрей Каприн посоветовал больным онкологией делать прививку от коронавирусной инфекции за три месяца до агрессивной терапии или спустя три месяца после нее.

- Три месяца до и три месяца после агрессивного лечения пациенту нужно реабилитироваться. Кроме того, онкологические пациенты - это хронические больные, они находятся под наблюдением у своих врачей. <...> Пациента нужно привить тогда, когда пройдет этот трехмесячный срок, или за три месяца до проведения агрессивной терапии, — сказал эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам Каприна, хирурги смелее принимаются за тяжелые случаи, если пациент сделал прививку от коронавируса.

Напомним, в России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 1 075 человек. Об этом сообщил Оперативный штабе по борьбе с коронавирусом. Таким образом, показатель суточной смертности обновил рекорд. Днем ранее количество смертей, вызванных коронавирусом, составило 1 064. Общее число жертв COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 229 528. За прошедшие сутки в стране выявлено 37 678 случай заболевания коронавирусом. С начала пандемии в России инфекция была выявлена у 8 205 983 человек.