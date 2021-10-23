Захарова сообщила, что действия Приштины не скажутся на правовом статусе дипломатов РФ в Косово

Мария Захарова заявила, что действия Приштины не скажутся на правовом статусе дипломатов РФ в Косово Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что действия Приштины никак не повлияют на правовой статус российских дипломатов в Косово. Она назвала действия косовских властей "антироссийской провокацией".

- Исходим из того, что данный выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников. В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного "государства", — цитирует слова Захаровой Telegram-канал российского внешнеполитического ведомства.

Россия также призвала Миссию ООН в Косово (МООНК) обеспечить безопасность персонала посольства РФ в Приштине.

Напомним, в пятницу, 22 октября, президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи сообщила, что объявляет "персонами нон грата" двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии. На своей странице в Facebook Османи заявила, что "действия российских дипломатов негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок" самопровозглашенного образования.

Позже российское посольство в Сербии заявило, что решения властей Косово не имеют правовой силы. Там же назвали неприемлемым попытки помешать законной работе российских дипломатов.