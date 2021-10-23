Федор Емельяненко проведет бой против Джонсона в Москве в рамках турнира Bellator

Федор Емельяненко проведет бой против Тимоти Джонсона в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 23 октября, вечером в Москве пройдет бой Федора Емельяненко. Соперником великого российского бойца станет американец Тимоти Джонсон, сообщает "КП-Спорт". Поединок пройдет в рамках турнира Bellator, второго по популярности в мире промоушена в смешанных единоборствах. Как отмечают эксперты, встреча может стать последней в карьере Федора Емельяненко.

"Последний император" за свою карьеру выиграл 39 поединков, так что победа в Москве перед своими зрителямидля 45-летнего бойца может стать юбилейной. Соперник моложе Федора Емельяненко на девять лет, в рамках Bellator он выиграл 3 боя, 3 раза проиграл. Тимоти Джонсон - выше, тяжелее россиянина. По правилам - бойцов ожидают пять раундов по пять минут, так что схватка ожидает быть очень жаркой.

Бои основного карда на турнире Bellator стартуют после 22:00 по московскому времени. В числе бойцов, которые выйдут в октагон - брат Хабиба Нурмагомедова. Усман будет драться против Патрика Пиетилы из Финляндии. Ну а бой Федора Емельяненко и американца Джонсона ожидается не ранее 23:30 по московскому времени. Прямая трансляция - в нашем спецпроекте "КП-Спорт".