Путин пригласил премьера Израиля в Санкт-Петербург

Нафтали Беннет и Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин по телефону пригласил израильского премьера Нафтали Беннета в Санкт-Петербург. Как сообщили в канцелярии последнего, звонок состоялся сегодня, 23 октября.

- Президент РФ пригласил премьер-министра с супругой посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр принял приглашение и сказал, что будет рад нанести еще один визит (в Россию), — говорится в сообщении канцелярии.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 22 октября, российский лидер и премьер Израиля провели встречу в Сочи. Путин отметил, что между Москвой и Тель-Авивом сложились уникальные отношения, а Советский Союз стоял, по сути, у истоков создания государства Израиль. Кроме того, напомнил президент, там проживает одна из крупнейших в мире зарубежных русскоязычных общин. Беннет в свою очередь отметил, что СССР внес огромный вклад в победу во Второй мировой войне, за что еврейский народ должен быть ему признателен.

Позже в канцелярии израильского премьера назвали встречу Путина и Беннета теплой и позитивной.