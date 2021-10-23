Известный врач объяснил, как получить "правильные цифры" при измерении давления

Александр Мясников Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что для получения корректных данных во время измерения давления необходимо не перетягивать манжету тонометра.

- Не очень сильно. Если вы перетяните манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть, — сообщил специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, Мясников рассказал, что край манжеты должен быть выше локтевого сустава на два-три сантиметра. При этом трубка должна быть на внутренней стороне руки, а между манжетой и рукой должен помещаться палец. Руку же стоит разместить примерно на уровне сердца, в противном случае тонометр даст показатели выше реальных.

Ранее Александр Мясников рассказал, что нестероидные противовоспалительные препараты могут спровоцировать инфаркт. При неправильном употреблении таких лекарств как ибупрофен, диклофенак и индометацин пациент рискует заработать серьезные проблемы с сердцем, поскольку эти препараты могут повысить давление, привести к сосудистым кризам и инфарктам, сообщил медик. Людям с сердечной недостаточностью применять эти лекарства категорически нельзя, отметил он.