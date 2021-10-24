Петр Бирюков: В ближнем Подмосковье начали работать 15 станций контроля воздуха

Автомобиль. оснащенный системой контроля качества атмосферного воздуха и змерения уровня шума. Фото: Станислав Надалинский

Москва и Московская область продолжают вместе бороться за чистоту воздуха. Напомним, в столичную систему мониторинга входят 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы в городе, три передвижные экологические лаборатории и аналитическая лаборатория, аккредитованная на анализ более 120 веществ в воздухе. Желающие могут следить за количеством оксида азота, углерода или метана в воздухе онлайн на сайте Мосэкомониторинга.

Теперь у экологов появилось ещё больше специальной техники, с помощью которой можно узнать, чем дышат жители. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, - отметил Петр Бирюков. - На сегодняшний день все они введены в эксплуатацию и приступили к работе».

По его словам, новые станции позволят отслеживать крупные промышленные предприятия Московской области, сжигание порубочных остатков и появление лесо-торфяных пожаров, загрязняющих воздух столичного региона. Каждая станция оснащена высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода.

«Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц размером менее 2,5 микрометров - РМ2,5, - подчеркнул Петр Бирюков. - Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ. Создание единой системы позволит обеспечить сопоставимость данных экологического мониторинга в Москве и области, предотвратить появление противоречивой информации о загрязнении окружающей среды».

КОНКРЕТНО

Новые станции контроля загрязнения атмосферного воздуха появились в таких подмосковных городах:

- Балашиха;

- Дзержинский;

- Долгопрудный;

- Красногорск;

- Ленинский;

- Люберцы;

- Мытищи;

- Одинцовский;

- Павловский Посад;

- Подольск;

- Химки;

- Щелково.