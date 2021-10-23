Американский институт учредил стипендию имени оператора, случайно застреленного Алеком Болдуином

Галина Хатчинс Фото: REUTERS

Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию имени оператора Галины Хатчинс, которую во время съемок фильма случайно застрелил актер Алек Болдуин. Об этом говорится на официальном сайте образовательного учреждения.

- Одни лишь слова не могут описать потерю человека, столь дорогого для сообщества AFI… Мы обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить во всех, кто стремится воплотить свои мечты в хорошо рассказанных историях, — гласит текст сообщения.

Напомним, 21 октября Алек Болдуин во время съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Трагедия произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина" (Rust) в штате Нью-Мексико. 42-летняя оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и спецавиацией была доставлена в больницу города Альбукерке, однако усилия врачей не увенчались успехом, и женщина спустя некоторое время скончалась.