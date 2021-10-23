Власти Петербурга приостановили работу общепита и ряда магазинов с 30 октября по 7 ноября

В Петербурге приостановили работу общепита и ряда магазинов с 30 октября по 7 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 30 октября по 7 ноября прекращается работа заведений общепита и непродовольственных магазинов.

- С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых); деятельность объектов розничной торговли, — гласит текст документа.

Также будет приостановлена работа фитнес-центров, МФЦ и салонов красоты. Исключения составят аптеки, парикмахерские, продуктовые магазины и заправки.

Напомним, в России за прошедшие сутки выявлено 37 678 случаев заболевания коронавирусной инфекцией – это рекордное количество с начала пандемии. Как сообщал Оперативный штаб по борьбе с COVID-19, новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах, при этом у 3 250 пациентов (8,6%) болезнь протекает бессимптомно. Наибольшее число новых заболеваний выявлено в Москве, где за сутки заразились 7 803 человека. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там 3 360 заболеваний, на третьем Московская область – 2 783 новых пациента.