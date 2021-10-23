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Спорт23 октября 2021 23:44

Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве

Поединок завершился досрочно в первом же раунде встречи
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
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Федор Емельяненко сразился с Тимоти Джонсоном в Москве на турнире Bellator.

Федор Емельяненко сразился с Тимоти Джонсоном в Москве на турнире Bellator.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 23 октября, в Москве прошел бой, которого ждали очень долго. Федор Емельяненко встретился в рамках турнира Bellator с американцем Тимоти Джонсоном. Емельяненко не дрался с 29 декабря 2019 года, когда встретился на Bellator X Rizin с Куинтоном Джексоном из США и победил в первом раунде.

И бой Федор Емельяненко - Тимоти Джонсон завершилась в Москве досрочно победой российского спортсмена. Это - 40-я победа легендарного бойца, сообщает "КП-Спорт".