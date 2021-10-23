Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве

Федор Емельяненко сразился с Тимоти Джонсоном в Москве на турнире Bellator. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 23 октября, в Москве прошел бой, которого ждали очень долго. Федор Емельяненко встретился в рамках турнира Bellator с американцем Тимоти Джонсоном. Емельяненко не дрался с 29 декабря 2019 года, когда встретился на Bellator X Rizin с Куинтоном Джексоном из США и победил в первом раунде.

И бой Федор Емельяненко - Тимоти Джонсон завершилась в Москве досрочно победой российского спортсмена. Это - 40-я победа легендарного бойца, сообщает "КП-Спорт".