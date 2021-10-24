Захарова назвала провокацией планы Киева создать «центры связи» с Донбассом и Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комментируя новость о планах Киева создать для жителей Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса пункты прямой связи с властями Украины, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это «провокацией» и «очередным цирковым номером».

«Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вместо того, чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

«Что касается Крыма, то его жители все сказали, что хотели. Проблема в том, что киевские власти не хотят этого слушать и делают все, чтобы помешать крымчанам говорить о своей позиции на международных площадках», - добавила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 23 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев решил заняться реализацией конституционных прав граждан, проживающих в «оккупированных регионах» – в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). По его словам, люди должны иметь возможность «непосредственно общаться» с властью, поэтому для начала будут оборудованы «центры прямой связи» жителей неподконтрольных регионов с администрацией президента Владимира Зеленского, кабинетом министров и другими украинскими правительственными ведомствами.