Пушков: Молдавии придется самой выпутываться из газового кризиса

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавии придется самой выпутываться из газового кризиса. Такое мнение выразил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя новость о том, что Киев пообещал Кишинёву помочь «украинским газом».

«Просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди. Это вместо того, чтобы найти договоренность с Россией», - написал он в своем Telegram-канале.

«Да, и кстати: где же американский сжиженный газ, где же те "молекулы свободы", которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы - величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли. Так что выпутываться Молдавии придется самой», - добавил Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, двухдневные переговоры России и Молдавии по газовой тематике закончились безрезультатно. Москва предлагала справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой 25%, а Кишинёв настаивал на цене в два раза ниже рыночной. В итоге есть риск, что после 1 ноября поставки газа из России в Молдавию прекратятся. К слову, из-за нехватки газа в Кишинёве временно потушили Вечный огонь на главном мемориале в республике.