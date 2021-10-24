Спецназ США начал учения на острове Готланд в Балтийском море

В 2016 году США подписали с Швецией двустороннюю декларацию о намерениях по углублению военного сотрудничества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецназовцы Соединенных Штатов начали учения на шведском острове Готланд в Балтийском море. Как передает телеканал SVT, американский военный самолет с бойцами спецназа в субботу, 23 октября, приземлился на проселочной дороге недалеко от столицы острова Висбю.

Начальник оперативного отдела шведских Вооруженных сил (ВС) Микаэл Клаэссон заявил, что в вопросе защиты Готланда Швеция совершенно не зависит от США: «У нас очень хорошая способность решать собственные проблемы с безопасностью».

«Мы многое узнаем о наших общих способностях, вместе мы сильнее», - приводит телеканал слова командующего спецназом ВС США в Европе Дэвида Тейбора.

В 2016 году США подписали с Финляндией и Швецией двусторонние декларации о намерениях по углублению военного сотрудничества «посредством учений армии и флота». А через два года, в мае 2018-го, министры обороны трех стран в Вашингтоне подписали уже трехстороннюю декларацию о намерениях по расширению сотрудничества в оборонной сфере.