Новый премьер Японии прилетит в Шотландию на конференцию ООН по климату

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида Фото: REUTERS

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен лично посетить 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), Премьер намерен конференцию ООН по климату, которая в начале ноября пройдет в шотландском Глазго. Визит в Шотландию станет его первой зарубежной поездкой в должности главы японского правительства.

Об этом со ссылкой на источники из числа правительственных чиновников сообщил телеканал NHK. Издание отмечает, что в Стране восходящего солнца продолжается избирательная кампания перед выборами в нижнюю палату парламента, поэтому рабочий график Фумио Кисиды очень загружен, и точная дата поездки японского премьера в Глазго пока находится на стадии согласования.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Фумио Кисида стал новым премьером Японии 4 октября. Его первым телефонным разговором с зарубежным лидером на посту главы правительства стала беседа с президентом США Джо Байденом.