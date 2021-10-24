В Калмыкии столкнулись КамАЗ и междугородний автобус, погибли пять человек

Спасатели работают на месте столкновения автобуса и грузовика в Калмыкии. Фото: МЧС России

В ночь на воскресенье, 24 октября, в Калмыкии «лоб в лоб» столкнулись КамАЗ и междугородний автобус, в результате погибли пять человек, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

Как уточняется в сообщении пресс-службы МЧС, в 02:40 поступила информация о том, что на 245-м километре федеральной трассы Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь» произошло лобовое столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» с пассажирским автобусом «Неоплан», который направлялся из Махачкалы в Санкт Петербург. По уточненной информации ведомства, в автобусе находилось 28 пассажиров.

Погибших и пострадавших из покореженного «Неоплана» извлекали 14 спасателей, было задействовано четыре единицы техники.

На месте аварии продолжает работать следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее сайт kp.ru писал о другом смертельном ДТП в Калмыкии. В августе там столкнулись КамАЗ и легковушка, в результате погибли пять пассажиров иномарки – трое детей и двое взрослых.