Немецкий журналист призвал страны ЕС покупать газ вместе, чтобы противостоять России Фото: REUTERS

Журналист Кристоф Хервартц предложил способ, как «противостоять» России на фоне повышения цен на газ в Европе, призвав страны Европейского союза покупать голубое топливо вместе.

«Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа, чтобы противостоять доминирующему поставщику на рынке, то есть России», - написал журналист в статье для немецкой газеты Handelsblatt.

Хервартц заявляет, что европейские политики на данный момент рассматривают пообную перспективу. По его словам, министры энергетики хотят обсудить такой подход на следующей неделе.

Немецкий журналист также считает, что большую «независимость» от России принесет более широкое использование энергии воды, а также солнца и ветра.

Напомним, стоимость газа в Европе резко возросла в последние месяцы. Еще в начале августа текущего года цена голубого топлива на европейском рынке была в районе 500 долларов за тысячу кубометров, однако позже взлетела более чем до 1900, в последнее время составляет около 1000 долларов за тысячу кубометров.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Бундестаге заявили, что ситуации на энергетическом рынке Европы мог бы помочь скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2».