Читатели Hokkaido заявили, что Япония сама виновата в потере Курильских островов Фото: Иван МАКЕЕВ

Читатели японской газеты Hokkaido возмутились ходом разрешения проблемы Курильских островов. Поводом для обсуждения стало заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды, который накануне объявил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды, а Россия выразила несогласие, поскольку острова являются российской территорией.

Один из читателей назвал единственную возможность решения проблемы - отобрать острова силой. «Все равно нам нужно упорно вести линию на истребование возврата наших островов!» - заявил он.

Другие комментаторы отмечают, что недовольство Москвы подобными словам японского премьер-министра заслуженно, однако Токио виноват в том, что все это время занимал уступчивую позицию.

Так, один из комментаторов заявляет, что Япония должна была действовать более решительно тогда, когда была «экономической супердержавой». «Теперь она (Россия) совершенно заслуженно задирает перед нами нос!» - написал он.

«Теперь ясно как божий день — острова нам не вернуть. И Россия позволяет себе даже гневаться на нас!» - добавил еще один читатель.

Другой читатель предложил значительно сократить экономическое сотрудничество с Россией, а «крабов покупать в Канаде».

«А может, это и хорошо? А то станут политики тратить наши кровные налоги на восстановление инфраструктуры и хозяйства на островах», - предположил другой.

Напомним, Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора между Токио и Москвой не существует, и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности Курильских остовов.