Юрист рассказал, кого могут уволить в период нерабочих дней Фото: Иван ВИСЛОВ

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, в каком случае сотрудников могут уволить за невыход на рабочее место в период нерабочих дней в России.

Эксперт отметил, что согласно указу президента, организации сами определяют количество работников, необходимых для поддержания полноценного функционирования компании. По его словам, в данную категорию входят, например, сотрудники, которые перечисляют заработную плату, а также охранники. Такая категория должна продолжить работать в данный период и не получает доплату за это.

«Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте», - сообщил специалист в беседе с порталом ura.ru.

Кофанов также сообщил, что с точки зрения законодательства, это не выходные, а нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране в период с 30 октября по 7 ноября в связи с распространением коронавируса. При этом российский лидер заявил, что главы российских регионов с высокой заболеваемостью имеют право установить нерабочие дни досрочно.