Правительство РФ не поддержало законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний Фото: REUTERS

Правительство России не поддержало проект закона об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний лицами, которые были избраны на выборные должности. Официальный отзыв кабмина был опубликован в думской электронной базе данных.

Законопроект внес в Государственную думу в августе текущего года депутат от «Справедливой России - За правду» Олег Нилов. Как предлагалось, ответственность будет нести за непринятие «лицом, избранным на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления всех зависящих от него мер для обеспечения выполнения» обещания, которое содержалось в тексте опубликованной кандидатом или его политической партией предвыборной программы. В виде наказания предлагался штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период 1-2 года, а также принудительные работы на срок до года.

«Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», - говорится в отзыве кабмина, где указывается, что предложенные в законопроекте неконкретизированные оценочные формулировки могут привести к произвольному правоприменению.

В кабмине также отметили, что в пояснительной записке к инициативе не приводятся статистические и иные данные, которые указывали бы на необходимость криминализации таких деяний.