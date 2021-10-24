Ассистент погибшего на съемке с Болдуином оператора рассказал о непрофессионализме съемочной группы Фото: REUTERS

Часть оригинального состава съемочной группы фильма «Ржавчина» покинула площадку в результате разногласий, а заменившие их люди повели себя непрофессионально, передав актеру Алеку Болдуину заряженный боевым патроном пистолет. Такое заявление сделал первый ассистент погибшего на съемках оператора Галины Хатчинс, специалист по фокусировке камеры Аарон Чен.

«Когда они вернулись, то поняли, что их заменили на непрофессионалов, у которых не было соответствующей подготовки. Эти люди дали Алеку Болдуину заряженный боевым патроном пистолет. Галина, режиссер и оператор остались на съемках», - приводит слова ассистента радиостанция «Говорит Москва».

Чен также предположил, как могла произойти трагедия. По его мнению, в момент выстрела Хатчинс снимала на камеру в формате от первого лица, а режиссер был позади нее, но присел и смотрел в монитор.

«Вот почему после выстрела пуля попала в живот Галине и затем угодила в плечо режиссеру, потому что он, скорее всего, был позади нее, и из-за обилия солнца в согнутом положении смотрел в монитор», - пояснил он.

По его словам, создатели торопились с завершением фильма, поэтому пренебрегали правилами безопасности.

Напомним, 21 октября Болдуин во время съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор-постановщик Хатчинс получила тяжелое ранение и спецавиацией была доставлена в больницу, однако усилия врачей не увенчались успехом, и женщина спустя некоторое время скончалась.

Болдуин заявил, что шокирован «непреднамеренным убийством» оператора на съемках фильма, а также сообщил, что в полной мере сотрудничает со следствием. Позже появилось сообщение о том, что Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок фильма, только недавно начала работать в этой профессии.