Россияне отказались от наличных при оплате услуг и крупных покупок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне перестали оплачивать услуги и большие покупки наличными деньгами, однако почти две трети граждан на всякий случай имеют при себе наличные. Такие данные приводит опрос Райффайзенбанка.

Как передает ТАСС, согласно результатам опроса, около две трети россиян на всякий случай носят с собой наличные, но 28% опрошенных сообщили, что перестали это делать, а полностью от оплаты товаров и услуг наличными отказался каждый десятый россиянин. Наличные стали способом оплатить небольшую покупку, где нет терминала.

Среди главных операций для оплаты наличными назвали покупки в вендинговых автоматах (57%), а также на рынках и ярмарках (55%). Кроме того, граждане часто используют наличные для оплаты проезда в общественном транспорте (47%), на чаевые (34%), а также денежные сборы в школе или на работе (30%).

«Таким образом, наличные полностью ушли в сферу небольших повседневных трат и не используются для крупных покупок», - заявили в пресс-службе банка.

Среди тех, кто носит с собой наличные, половина сообщили, что иметь при себе сумму в 1-5 тысяч рублей. Еще 40%респондентов заявили, что держат в кошельке менее тысячи рублей. Больше 5 тысячи рублей держат только 4% опрошенных.

Напомним, ранее исследование BCG приказало, что в ближайшие 10 лет Россию ждет рекордный рост по безналичным платежам. Эксперты полагают, что это позволит стране укрепить глобальное лидерство.