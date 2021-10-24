Глава Узбекистана проголосовал на выборах президента страны

Шавкат Мирзиёев Фото: Facebook

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на проходящих выборах главы государства, которые проходят в стране в воскресенье, 24 октября.

Как передает издание Газета.uz, Мирзиёев, который баллотируется на высший государственный пост от Либерально-демократической партии Узбекистана, проголосовал на 59-м избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Вместе с ним на участок для голосования пришли девять членов его семьи.

На пост президента Узбекистана в этом году претендуют пять кандидатов, в том числе действующего главу государства. Порог явки составляет 33 процента. Явка за первый час голосования составила более 12 процентов. На данный момент в республике открыто 9 925 избирательных участков. Всего в Едином электронном списке избирателей числится около 19,9 миллиона человек. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (18:00 мск).