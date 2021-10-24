В Японии остановили реактор АЭС из-за несоответствия антитеррористическим мерам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японская энергетическая компания Kansai Electric Power приостановила деятельность третьего реактора атомной электростанции (АЭС) «Михама» в префектуре Фукуи на западе Японии по причине невыполнения мер по укреплению инфраструктуры против террористических актов.

Как передает телеканал NHK, работы по укреплению инфраструктуры должны были завершиться в понедельник, 25 октября, однако компания не сумела выполнить их к данному сроку, и в результате была вынуждена остановить работу реактора, следуя предписанию японского государственного Комитета по контролю за атомной энергетикой.

Ожидается, что процесс укрепления инфраструктуры против террористических атак на атомной электростанции будет завершен к сентябрю следующего года, а работа третьего реактора будет восстановлена к октябрю 2022 года.

На официальном сайте компании пока не приводится сведения по поводу того, что приостановка работы энергоблока связана с опозданием по срокам укрепления инфраструктуры. В отчете говорится, что работа ректора была приостановлена «для проведения плановой проверки, которая продлится около 13 месяцев».

Напомним, это не первый раз, когда реакторы Kansai Electric Power закрывают из-за террористической угрозы. В 2019 году два реактора были закрыты из-за того, что компания не успевала получить новые сертификаты соответствия.

В апреле этого года Комитет по контролю за атомной энергетикой в Японии ввел запрет на деятельность самой мощной в стране АЭС «Касивадзаки-Карива», где обнаружили серьезные нарушения в сфере обеспечения безопасности, в том числе от вылазок террористов.