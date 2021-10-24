В Голливуде рассказали, что Алек Болдуин нарушил главное правило владения оружием

Алек Болдуин Фото: REUTERS

Нельзя направлять оружие в сторону кого бы то ни было вне зависимости, заряжено оно или нет. Такое заявление сделал голливудский консультант по огнестрельному оружию Брайан Карпентер, комментируя трагедию на съемках фильма «Ржавчина» с актером Алеком Болдуином.

«Никогда не наводите дуло пистолета на то, что вы не собираетесь убить», - отметил специалист в интервью The New York Post

Как сообщил Карпентер, в целях безопасности все боевое огнестрельное оружие, используемое на съемках, как правило, нацеливают на манекен, а не на актеров, команду или оборудование. «Даже если ружье не заряжено, относитесь к нему так, будто оно заряжено», - добавил он.

Напомним, 21 октября в ходе съемок фильма Болдуин случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Спецавиацией пострадавшую доставили в больницу, однако усилия врачей не помогли, и спустя некоторое время женщина скончалась.

Болдуин рассказал, что шокирован «непреднамеренным убийством» оператора на съемках фильма, а также заявил, что в полной мере сотрудничает со следствием. Позже появилось сообщение о том, что Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок фильма, только недавно начала работать в этой профессии.