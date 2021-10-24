В Германии назвали безответственными слова о готовности НАТО применить оружие против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал слава министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности НАТО применить атомное оружие против России, а также попросил ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового немецкого правительства.

«Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны», - заявил председатель фракции СДПГ в интервью агентству DPA, с сожалением отметив, что министр «здесь ничем не отличается от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны».

Мютцених также обвинил Крамп-Карренбауэр в раскручивании «спирали эскалации». Он заявил, что ему непонятно, имела ли в виду министр размещенное в Германии атомное оружие, добавив, что политику безопасности в стране до сих пор отличало стремление использовать возможности для разрядки и диалога.

«Я призываю Крамп-Карренбауэр не обременять политику нового правительства ФРГ», - заявил политик.

Напомним, ранее министр обороны Германии допустила применение НАТО оружия против России, отметив, что Североатлантическому альянсу необходимо четко реагировать на угрозы Москвы.