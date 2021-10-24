Стивен Сигал собирается "починить" отношения России и Японии

Стивен Сигал Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актер и сценарист Стивен Сигал заявил о своем желании помочь наладить диалог между Россией и Японией.

«Мне больно слышать, что отношения двух стран рушатся, и я надеюсь, что их удастся починить», - заявил актер в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Сигал отметил, что в российском правительстве есть много людей, которые положительно относятся к Японии, и в то же время многие японцы отвечают на это взаимностью.

Он сообщил о своем намерении приложить серьезные усилия для прояснения происходящего между Москвой и Токио. По его словам, это касается не только вопроса о принадлежности Курильских островов. В частности, актер собирается встретиться с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Напомним, Токио оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора между Японией и Россией не существует, и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности Курил.