Двое детей погибли при аварии на автогонках в США

В США двое детей погибли при аварии на автогонках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали во время аварии на автогонках в городе Кервилл американского штата Техас. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в субботу, 23 октября. Водитель одного из автомобилей, принимавших участие в драг-рейсинге, потерял управление и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, где проходила гонка. Машина сбила зрителей или взрезалась в рядом стоявшие автомобили.

В результате произошедшего на месте скончался шестилетний мальчик. Еще одного восьмилетнего ребенка госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Также пострадали восемь человек. Четверо из них получили тяжелые травмы и были доставлены в больницы по воздуху. Остальные получили менее тяжелые травмы.

Местные правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

В прошлом году в американском штате Оклахома в городе Талса двое маленьких детей погибли в запертой машине. На улице стояла 30-градусная жара, а отец оставил малышей на целых пять часов. 31-летний Дастин Ли Деннис рассказал полиции, что он с детьми ездил в магазин, а когда вернулся домой, лег спать. Проснулся мужчина через несколько часов и обнаружил, что детей в доме нет. Тогда незадачливый отец бросился к машине и нашел тела 3-летнего сына и 4-летней дочки на полу пикапа.