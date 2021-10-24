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Политика24 октября 2021 12:17

Европа испугалась внимания США к Китаю

Defense News: ЕС беспокоит переключение внимания США с России на Китай
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Европа испугалась внимания США к Китаю

Европа испугалась внимания США к Китаю

Фото: REUTERS

Пока Вашингтон пытается направить внимание партнеров по НАТО на противостояние с Пекином, восточноевропейские союзники призывают США не забывать об угрозе со стороны России.

Как отмечается в публикации Defense News, на недавней встрече министров НАТО глава Пентагона Ллойд Остин дал понять, что технологическая сфера станет одной из основных в противодействии Пекину, а Североатлантический альянс будет одним из козырей в борьбе с Китаем.

«Что касается Китая, то позвольте сказать мне вот что... союзы вроде НАТО - это одна из наших самых сильных сторон», - отметил министр обороны США.

В это же время, как отмечается в статье, существующее обострение проблем между Москвой и странами Запада вызывает опасение у государств Восточной Европы. Тем не менее, несмотря на регулярные заверения США о поддержке, Вашингтон не планируют в ближайшем будущем усиливать свое представительство в Европе, заявляют авторы публикации.

В издании отмечают, что в то время, как администрация Белого дома призывает союзников объединиться против военной агрессии Пекина в Тихом океане, а также нарушений прав человека, остальные партнеры боятся стать жертвой «новой агрессии» со стороны России.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Центральное разведывательное управление США собирается создать в своей структуре специальный центр по противодействию угрозам, исходящим от Китая.