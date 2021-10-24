Федеральные медучреждения в нерабочие дни будут оказывать неотложную помощь Фото: Александр ГЛУЗ

Федеральные медицинские учреждения в нерабочие дни продолжат оказание высокотехнологичной и неотложной помощи. Об этом говорится в списке решений, принятых на заседании правительства России в воскресенье, 22 октября.

Уточняется, что при госпитализации в федеральные медучреждения гражданам без документов о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19 будут делать экспресс-тесты.

Как писал сайт kp.ru, в правительстве также сообщили, что федеральные учреждения культуры, за исключением театров и музеев, будут закрыты в период нерабочих дней работать.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране в период с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее предложение сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это необходимостью позаботиться о жизни и здоровье россиян в условиях ухудшающейся эпидемической обстановки. Российский лидер отметил, что главы регионов РФ с высокой заболеваемостью COVID-19 имеют право установить нерабочие дни досрочно.