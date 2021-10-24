Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по делу Тельмана Исмаилова

Тельман Исмаилов Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению СК РФ совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством иностранных дел России принять дополнительные меры по уголовному делу в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для его выдачи Черногорией. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день Следственный комитет России еще не получил официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи предпринимателя

Кроме того, Бастрыкин выразил благодарность сотрудникам Интерпола за эффективную работу по организации розыска обвиняемого по уголовному делу экс-владельца Черкизовского рынка. «С учетом того, что преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан РФ, отвечать за них он должен по российским законам», - говорится в сообщении.

Напомним, Исмаилов был задержан 1 октября 2021 года в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Москвой. Предприниматель был заочно арестован еще в 2017 году по обвинению в организации убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино Моторс» Юрия Брылева.

Как писал сайт kp.ru, суд в Черногории отправил экс-владельца Черкизовского рынка в экстрадиционный изолятор, а Россия направила запрос о выдаче бизнесмена. Однако позже адвокат предпринимателя сообщил, что он получил политическое убежище в Черногории.